Ramazan ayında, mazlum coğrafyalarda ümmet sofraları

Temelleri 2005 yılında Erzurum'da atılan Vuslat Derneği, Ramazan ayı boyunca yurtdışıda ümmet sofraları kuracak.

Ramazan ayında çalışmalarının kapsamını her sene daha da genişleten Vuslat Derneği, bu yıl da “Ümmet Sofraları Projesi” ile dikkatleri üzerinde topluyor. Vuslat Derneği Kurumsal İlişkiler ve Finans Direktörü Selçuk Taştan hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok yardımlaşma kampanyalarının devam ettiğini belirterek, "Toplumsal olaylara ve acılara kayıtsız kalmıyoruz. Gönüllülerimizin destek ve duaları ile nerede dara düşmüş bir mazlum varsa onun imdadına yetişmek için koşturuyoruz" dedi.

Vuslat Derneği olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Taştan, "Ramazan öyle bir ay ki çok uzaklarda da olsalar hatırlanmayı ümit ettiklerini en kalbi duygularımız ile hissediyoruz. Arakan Kampları, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Hindistan, Nepal, Somali, Nijerya, Kenya, Kamerun, Tanzanya, Fildişi Sahili, Etiyopya, Güney Sudan, Madagaskar, Uganda, Peru, El Salvador, Yemen, Kudüs ve Gazze'de Ramazan-ı Şerif boyunca ümmet sofraları kuracağız. İftar ve sahur sofraları rızkı paylaşmanın bilinci ile kurulacak. Hepimizin bildiği üzere bu coğrafyalar yıllarca zulme uğramış, mazlum coğrafyalar. Çokça acı ile sınandılar, dünyada en çok zulmü onlar gördüler belki de. Doğal afetler, açlık, susuzluk, savaşın kanlı elleri bu coğrafyaların yakasını bırakmadı fakat oralarda öyle güzel iman sahibi kardeşlerimiz var ki; onlar sabırla bu acılara direndiler. İmanları kalkanları oldu belki de ve biz inanıyoruz ki ülkemizde kilometrelerce ötedeki mümin kardeşini unutmayan sayısız vatandaşımız var. Aynı dili konuşmasakta onların bir tebessümünde kardeşliği hissediyor, kimi zaman da onların bir damla gözyaşında boğuluyoruz. Ümmet olmak bunu gerektirir çünkü. Ramazan-ı Şerif biz müslümanlar için iyiliğe daha çok gayret ile yönelmenin vakti. Tek bir kardeşimiz dahi bizlerin vesilesi ile iftarını açarsa ne mutlu bize" dedi.

Bağşçıların sadece 10 TL bağış ile bu hayra katkı sağlayabileceklerini kaydeden Selçuk, "İmkanı daha fazla olan hayırseverlerimiz ise 100 TL bağış ile 10 kişiye, 1000 TL bağış ile 100 kişiye iftar verdirebilir. Maddi gücü elvermeyen kardeşlerimizin ise duaları bizler için en kıymetli hazinedir. Onların destek ve duaları ile her Ramazan iyiliği yaymak için daha çok çalışacağız" diye konuştu.