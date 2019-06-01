Ramazan Bayramı'nda tuz ve su tüketimine dikkat

Son yıllarda ortaya konulan bilimsel araştırmalar, oruç tutan sağlıklı bireyler için Ramazan ayının bedenin dinlenmesi anlamına geldiğini bir kez daha gösterdi. Bu dinlenme süreci sonrasındaki bayram döneminde ortaya çıkabilecek ‘psikolojik açlık' ise uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak gösteriliyor.

Su, tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine sıklıkla vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise Ramazan ayı sonrası bayram döneminde, özellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda beslenmenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erk, beslenme alışkanları ve genel sağlık ilişkisinin özellikle son yıllarda toplum tarafından oldukça iyi kavranmaya başladığını, fakat uygulamada yetersiz kalındığını belirtti.

Erk, ‘Yapılan eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile insanlar artık ne kadar şeker, tuz ve su tüketmesi gerektiğini sistematik olarak benimsemeye başladı. Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı, yetersiz su tüketiminin başta böbrekler olmak üzere vücutta diğer organlarda yapacağı tahribatlar, sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yaşam alışkanlıklarındaki yetersizlikler, sağlık sorunları davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bu anlamda bizler, gerek var olan bilgiler ve gerekse yeni araştırmaların ışığında ortaya konulan sonuçları topluma aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketimde aşırıya kaçılan paketli gıdaların ve serinlemek için sıklıkla başvurulan gazlı ve şekerli içeceklerin tüketiminden kaçılması gerektiğine dikkat çekti. Aydın, "Son yıllarda popüler hale gelen soğuk kahve çeşitleri içerdikleri krema, şeker ve doğal olmayan aromalar nedeniyle yüksek kalori içermektedir. İçilen kahveler daha az aroma kullanılmış ve sade tercih edilmeli" dedi.

Aydın; aşırı meyve tüketimi fazla enerji alımına yol açtığından kilo kontrolünü zorlaştırabildiğini bu sebeple sağlıklı bir birey için günlük 2-3 porsiyon meyve tüketiminin yeterli olacağının altını çizdi. Aydın, "Yine ferahlatıcı özelliğinden dolayı yaz aylarından en çok tüketilen meyvelerin başında gelen karpuz, yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını sağlar fakat içeriğindeki şeker sebebiyle yine aşırı tüketimden kaçınmak gerekir. 200 gram ağırlığındaki kabuksuz (2 parmak kalınlığındaki) karpuz, 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Karpuzun peynir ile birlikte tüketimi ise oldukça yaygındır. Karpuz ile peyniri birlikte tüketmek de kan şekerinin bir anda yükselmesini önleyerek düzenli seyretmesini sağlayacaktır" dedi.