Ramazan konuşmaları başlıyor

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) Ramazan ayını yepyeni bir programla karşılıyor.
Ramazan ayı boyunca, farklı konularda konukları ağırlayacak programın bu yılki teması “namaz”.
Namazın ilim, kültür, mimari, edebiyat ve toplumsal yaşamdaki yansımalarıyla ele alınacağı “Ramazan Konuşmaları” hafta içi her gün YEKDER resmi YouTube kanalında yayınlanacak.
Programın ilk haftasında Prof. Dr. Ömer Türker, Dr. Öğr. Üyesi Emine Keskiner, Hattat Bekir Çetintaş ve Eğitimci-Yazar Halit Bekiroğlu konuk olacak.