Ramazan öncesi Büyükçekmece'nin tüm camileri temizleniyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla Büyükçekmece'de vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için tüm camiler temizleniyor.

Büyükçekmece Belediyesinin ibadethanelere yönelik sunduğu temizlik, bakım ve onarım çalışmaları Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hızlandı. Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm camileri temizleyerek vatandaşların Ramazan ayında daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmelerini sağlıyor.

"Tüm camiler titizlikle temizleniyor"

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalara devam edileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tüm camilerimizin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tek tek yapıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayımıza girerken vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet etmelerine özen gösteriyoruz. İlçedeki tüm camilerimizde çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürüyor. Bu vesileyle başta Büyükçekmece ailemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasın temenni ederim" dedi.