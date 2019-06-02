Ramazan'da en çok sipariş verilen ürünler açıklandı

Bu sene ilk üçü su, ekmek ve soda paylaşırken, bunları salatalık ve erik takip etti.

Kullanıcılarının ihtiyaçlarını ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Ramazan'ın yıldızlarını açıkladı. Getir kullanıcıları, gün boyu en çok su, ekmek ve maden suyu sipariş ederken bunları salatalık ve erik izledi. Dondurma, simit, muz, yumurta ve gazlı içeceklerin öne çıktığı siparişler, iftarda 20.10, sahurda ise 01.35'te tavan yaptı.

İftar sofralarına en çok pide, sahurda ise salamlı sandviç yetiştirdi

İftar saatlerinde en çok pide siparişi veren semtler Beylikdüzü, Davutpaşa ve Çengelköy oldu. Cihangir ve Şişli'nin popüler siparişi ise salamlı sandviçti. Taze fırın kategorisinde simit ve poğaça çeşitleri, atıştırmalık kategorisinde ise çikolata ve cips, kullanıcıların favorileri arasındaydı. Silifke çileğinin ilk sıralarda yerini aldığı siparişlerde, süt, peynir ve yoğurt, Ramazan sofralarına lezzet kattı. İftar sonrasının en çok gelen siparişlerini ise dondurma ve ay çekirdeği oluşturdu.

İftar ve sahur siparişlerine ilişkin açıklamada bulunan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Her sene olduğu gibi bu Ramazan'da da kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşıladık. Bu sene iftar saatlerinde en çok İncirli, Beylikdüzü ve Kayışdağı'na sipariş götürdük. Sahur saatlerinde ise 7/24 hizmet alabilmenin mutluluğunu kullanıcılarımıza yaşattık ve en çok Maslak, Sahrayıcedit ve Fatihli kullanıcılarımıza ulaştık" dedi.