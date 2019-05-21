Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu, bu kez Petrol İş'te paylaşıldı

Petrol İş Mahallesi sakinleri, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği mahalle iftarında Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu aynı sofrada paylaştı.

Kartal Belediyesi'nin; ilçenin 20 farklı noktasında kurduğu mahalle iftarları, sofraları bereketlendirmeye devam ediyor. Mahalle iftarları kapsamında Petrol İş Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, orucunu vatandaşlarla birlikte aynı sofrada açtı.

Petrol İş Mahallesi'nde yer alan Mevlana Camii bahçesinde düzenlenen iftar programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kartal Belediyesi'nin kurduğu iftar noktasında masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel'e mahalle sakinlerinin yanı sıra; çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Orucunu vatandaşlarla birlikte aynı sofrada açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar saatinde okunan duaya da eşlik etti.

İftarın yemeğinin ardından kurulan etkinlik alanına geçen Başkan Gökhan Yüksel, Türk Tasavvuf Müziği konseri ve semazen gösterisini vatandaşlarla birlikte takip etti.

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor. Kartal'ın 20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları, Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Ramazan ayı süresince düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan ayını renklendirmeyi planlıyor. Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler, Kartallıların iftarına eşlik ediyor. Vatandaşın buluştuğu iftar sofraları, tek merkez yerine, farklı mahallelerde kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.