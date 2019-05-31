Ramazan'ın vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz'e Ümraniye'de büyük ilgi

Düzenlenen etkinliğe en büyük ilgiyi çocuklar gösterirken, ebeveynler de oyunu büyük bir dikkatle izledi.

Ümraniye Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında gösterime sunduğu Hacivat-Karagöz tiyatro oyununa çocukların ilgisi büyüktü. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 700 yıllık Anadolu geleneği olan Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu sergilendi ve Ümraniyeliler keyif dolu anlar yaşadı.

Karagöz ve Hacivat oyunu

Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi, gölge oyunlarının en bilineni Karagöz ve Hacivat'ta, görece bilgisiz ve asabi Karagöz'ün karşısında zeki ve bilgili Hacivat yer alırdı. Bazı anlarda Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi karakterler de oyuna dahil olurdu. Teknolojiden, bilgisayarlardan, telefonlardan uzak olunan o dönemlerde, Karagöz ve Hacivat oyununa büyük değer verilirdi.