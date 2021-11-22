Rami ve Alibeyköy'de iki park açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Rami ve Alibeyköy'de yapılan parkların açılışı gerçekleştirildi. İlçedeki park sayısı 190'a ulaştı.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yapımı tamamlanan Rami ve Alibeyköy parklarının açılışı gerçekleştirildi. Park sayısının 190'a ulaştığı ilçe genelinde 88 bin 408 ağaç ve çalı, 2 milyon 113 bin mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Eyüpsultan'a 89 bin 717 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

“İmkan olsa her cadde ve sokağa park yapabilsek”

Parkların açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Köken, “Biz bunları vatandaşlarımızın talepleri üzerine yapıyoruz. Buralarda gezerken vatandaşlarımız bizden talepte bulunuyor. Mümkün olan, hukuki sorunu olmayan yerlerde park oluşturuyoruz. Çocukların mutluluklarını görüyorsunuz. 2 bin cadde ve sokağımız var, imkanımız olsa da hepsine yapabilsek. Şu anda yapılmaya başlanacaklarla birlikte yakın zamanda 30 parkımız olacak. Dönemimizde bu sayının 50'yi geçeceğini düşünüyorum. Hava durumu uygun oldukça parkları açmaya devam edeceğiz"

Parkların açılışında ise çocuklar Karagöz - Hacivat, sihirbaz ve kukla gösterileri ile keyifli dakikalar yaşarken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.