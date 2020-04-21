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Rangers'ta Hagi bilmecesi

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi’nin bonservisini almak istiyor.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi'nin bonservisini almak istiyor. Ancak Genk'in istediği 4.5 milyon Euro, İskoç ekibinin elini zayıflatıyor.


Galatasaray'ın ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan ve Türk vatandaşlığı da bulunan Ianis Hagi için Glasgow Rangers girişimlere başladı. Bonservisi Belçika ekibi Genk'te bulunan ve sezonu Rangers'ta geçiren Hagi için İskoç temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.


İskoçya Ligi'nde oynadığı 7 maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Hagi'yi Teknik Direktör Steven Gerrard'ın kadroda görmek istediği belirtilirken, bu futbolcu için yapılan girişimler şu ana kadar sonuç vermedi. Kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen ancak 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Rangers, Genk'ten şu ana kadar olumlu cevap alamadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

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