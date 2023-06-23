İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Raphael Guerreiro, Bayern Münih'te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 7 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Bayern Münih, serbest statüsünde bulunan Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu transfer etti. Bavyera ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu 7 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılmıştı.


2022-2023 sezonunda Dortmund ile 36 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Dortmund ile toplamda 224 resmi müsabakada ise 40 gol, 50 asist ile oynadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.