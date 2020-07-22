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Rashard Kelly, Gaziantep Basketbol'da

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol, son olarak Dolomiti Energia Trento takımında forma giyen ABD’li oyuncu Rashard Kelly ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol, son olarak Dolomiti Energia Trento takımında forma giyen ABD'li oyuncu Rashard Kelly ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız Birleşik Amerikalı forvet Rashard Kelly (2.03, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly burada sezonu 10.6 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Rashard Kelly'e hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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