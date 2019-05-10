Rasim Ozan Kütahyalı'nın ‘Boşnaklara hakaret' davasına devam edildi

Kütahyalı mahkemeye sunduğu yazılı dilekçede mahkeme başkanının bir dönem CHP'den aday olduğunu ve kendisinin de AK Parti'ye yakın bir isim olduğunu, bu nedenle mahkeme hakiminin ön yargılı olduğunu iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Bir televizyon kanalında yayınlanan futbol programında, Boşnaklara yönelik aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Kütahyalı'nın dilekçesinde ön yargı iddiası

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2 sayfalık reddi hakim dilekçesi sunduğunu söyledi. Kütahyalı'nın dilekçesinde, “Ben AK Parti'li görüşlü bir gazeteciyim. Görevim dolayısıyla da AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a yakın biriyim. İnternetten edindiğim bilgilere göre sayın mahkeme hakimi daha önceden CHP'den aday olmuştur. Farkı görüşlerde olmamızın mahkeme hakiminde ön yargı oluşturduğu aşikardır. Tanıklarımın dinlenmeden savunmamın alınmadan karar verileceğinin beyan edilmiş olması nedeniyle mahkeme hakiminin reddini talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu açıklandı.

Mahkeme başkanının dilekçenin geldiğini açıklamasının ardından müşteki avukatlarına söz hakkı verildi. Duruşmada konuşan müşteki avukatları reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek reddedilmesini istedi.

"İnternette CHP'den aday olduğunuza ilişkin bazı veriler var"

Söz verilen sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi ise müşteki vekillerinin davayı uzatma iddialarına katılmadığını söyledi. Avukat Ezgi “Hakimin reddi istemi müvekkilim tarafından yapılmıştır. Sayın başkan geçen oturum bana ben kararımı verdim karar duruşmasına gelin ve müvekkilinizi getirin şeklinde söylemlerde bulundunuz. Ayrıca CHP'den aday olduğunuza ilişkin internette bazı veriler var” şeklinde konuştu. Sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme başkanı CHP'den herhangi bir adaylığının olmadığını söyleyerek internetteki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Mahkeme başkanı ayrıca "CHP'li hakim bu davada sanık hakkında karar veremez mi" dedi.

Mahkeme başkanı: "'2011'de AK Parti'den milletvekilliği için teklif geldi"

Mahkeme başkanı, sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık tarafından kendisine yöneltilen CHP'den aday olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını, hiçbir zaman bir siyasi partinin adayı olarak başvuruda bulunmadığını söyledi. Mahkeme başkanı ayrıca 2011 senesindeki milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den Düzce adayı olması için teklifte bulunulduğunu da ara kararına ekledi.

Mahkeme bu nedenle sanığın reddi hakim isteminin reddedilmesine karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca hakimin reddi konusunda karar verilmek üzere dava dosyasının İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Bir televizyon programında 20 Kasım 2017 tarihinde kendisine yapılan bir şakaya sinirlenen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı “Öyle kusturmalı Boşnak s gibi numaralar yaptın... Ertem o zaman sana yapsın kusturmalı Boşnak işi” şeklinde sözler söylemişti. Kütahyalı'nın bu sözlerine tepkiler yağmış, hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve ardından dava açılmıştı.