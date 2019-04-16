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RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy güven tazeledi

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanlığına Yusuf Gürsoy yeniden seçildi.


RATEM IX. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy yeniden güven tazeledi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Olağan Genel Kurul'da sektörün sorunları masaya yatırıldı ve önümüzdeki süreçle ilgili hedefler paylaşıldı. Yusuf Gürsoy başkanlığındaki RATEM Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:


"Ahmet Akçakaya, Hasan Kırağı, Banu Genç, Murat Karaman, Necmi Aydın, Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, Zafer Beyaz, Ahmet Atılmış, Bülent Özgür, Zafer Büyü, Yavuz Erdem, Sadettin Arslan,İlhan Yalçın, İdris Taş, Zehra Efsun Tekyeten, Mustafa Öztürk İşler, Ömer Faruk Hamurcu, Hüseyin Sümer, Adnan Onay, İbrahim Törer, İbrahim Toru ve İsmail Adıyaman."

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