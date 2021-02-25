İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Real Madrid Atalanta'yı mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Atalanta’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 86. dakikada Ferland Mendy Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-0 tamamlandı. Real Madrid bu skorla çeyrek final için avantaj elde etmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.