Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu

Real Madrid, Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Jude Bellingam'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İspanyol devi, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle saat 12.00'de Bellingham için imza töreni düzenleyecek.