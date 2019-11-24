Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızını istiyor

Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi transfer etmek istiyor. Ancak 19 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalaması Madrid'in işini zorlaştırıyor.

İspanya La Liga'da Barcelona ile birlikte ilk iki sırayı paylaşan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Real Madrid, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. İspanyol ekibi, geleceğe de yatırım yapma adına Chelsea'nin 19'luk yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi gözüne kestirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın yakından takip ettiği yetenekli oyuncu için mavilerin 150 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi Hudson-Odoi'yi Bayern Münih de renklerine bağlamak istemiş ancak Chelsea'nin istediği rakamlara ulaşamamıştı. Premier Lig ekibi de Teknik Direktör Frank Lampard'ın talimatıyla Hudson-Odoi'nin de içinde bulunduğu birçok genç oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladı. Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi futbolcuların da yer aldığı bir transfer listesi hazırlayan Madrid, 2024'e kadar mukavelesini uzatan sol kanat oyuncusu için nabız yoklayacak.

Real Madrid, aynı zamanda Gareth Bale'e bir teklif gelmesi halinde devre arasında transfere onay vereceği ve buradan gelecek bonservis ücretiyle Chelsea'nin kapısını daha güçlü çalmayı da hedeflediği gelen bilgiler arasında.