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Real Madrid, Club Brugge'la 2-2 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda oynanan diğer maçta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda oynanan diğer maçta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.


Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın da rakipleri olan Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Belçika ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği kurtardı. 9. dakikada Bonaventure'nin attığı golle 1-0 öne geçen Club Brugge, bu futbolcunun 39. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarırken, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. Real Madrid'de ise 55'te Sergio Ramos farkı 1'e indiren isim olurken, 85. dakikada Casemiro eşitliği getiren futbolcu oldu. Belçika ekibinde Vormer 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 2'ye çıkarırken, Real Madrid de gruptaki ilk puanını kazandı.

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