Real Madrid, Dani Ceballos'un sözleşmesini uzattı

Real Madrid, İspanyol futbolcu Dani Ceballos'un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla yapılan açıklamada, Ceballos'un sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Madrid ile toplamda 120 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 46 resmi müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 9 asistle oynadı.