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Real Madrid, Eden Hazard'ı renklerine bağladı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Real Madrid, Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı resmen kadrosuna kattı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı resmen kadrosuna kattı.


İspanyol ekibi Real Madrid, transfer bombasını patlattı. Eflatun-beyazlılar, İngiliz ekibi Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncu için Chelsea'ye 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.


Hazard, Chelsea'de forma giydiği 7 sezonda 349 maça çıkarken 110 kez de fileleri havalandırmıştı.

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