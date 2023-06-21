Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini uzattı

İspanyol ekibi Real Madrid, Alman futbolcu Toni Kroos'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid, 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Kroos'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Madrid ile toplamda 417 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 27 gol ve 89 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 52 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 2 gol ve 6 asistle oynadı.