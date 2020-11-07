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Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de yıldız oyuncular Eden Hazard ve Casemiro’nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncular Eden Hazard ve Casemiro'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.


Madrid ekibinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen testlerin ardından Eden Hazard ve Casemiro'nun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından tüm takıma tekrar test yaptıran Real Madrid, iki ismin tekrar pozitif çıktığını ve başka pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

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