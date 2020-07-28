İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Real Madrid'de Mariano Diaz'ın korona virüs testi pozitif çıktı

İspanyol ekibi Real Madrid, 26 yaşındaki futbolcusu Mariano Diaz’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanyol ekibi Real Madrid, 26 yaşındaki futbolcusu Mariano Diaz'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.