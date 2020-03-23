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Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin korona virüse yakalandı

Real Madrid’in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez’in korona virüse yakalandığı açıklandı.

Real Madrid'in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez'in korona virüse yakalandığı açıklandı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs spor dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Real Madrid'in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez'in korona virüse yakalandığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 2006 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında Madrid ekibinin başkanlığını yapan Martin'in testleri pozitif çıktı. 72 yaşındaki iş insanının tedavisinin Puerta de Hierro Hastanesi'nde sürdüğü ifade edildi.


Geçtiğimiz günlerde eflatun-beyazlıların bir diğer eski başkanı 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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