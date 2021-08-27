Recep Çiftçi: “Ülkeme madalya kazandırmanın gururunu yaşıyorum”

-2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalya kazanan Recep Çiftçi ile kadınlar halter 55 kiloda yine bronz madalyanın sahibi olan Besra Duman duygularını paylaştı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi ve kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı. Milli sporcular, madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Çiftçi: “Ülkeme bir madalya kazandırmanın gururunu yaşıyorum”

Çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Recep Çiftçi, “Ülkeme bir madalya kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Bizi destekleyen bakanlığımız, antrenörlerimiz, federasyonumuz üzerimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yanımızda olan, her zaman bizi destekleyen, ekran başında olan halkımıza da teşekkür ediyorum. Buradan eşime ve çocuğuma çok selam göndermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Duman: “İyi ki varsın Türkiye, iyi ki bizimsin Türkiye”

Kendisine destek veren ve dua eden herkese teşekkürlerini ileten Besra Duman da, “Beni buralara getiren antrenörüm Arif Kıran'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Babam oldu, ailem oldu ama hiç beni yalnız bırakmadı. Emeği çok üstümde. Bütün bakanlığımıza, bütün genel müdürlere, Meram Belediye Başkanımıza da buradan çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bana dua edenlere buradan çok çok selamımı gönderiyorum. Allah sizden razı olsun. Benim ne dileğim varsa sizin de o dileğiniz kabul olsun. İyi ki varsın Türkiye, iyi ki bizimsin Türkiye” diye konuştu.