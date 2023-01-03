İhlas Haber Ajansı

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Recep Uçar'dan kadroda 2 değişiklik

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, son oynadıkları Ankaragücü maçına göre Hatayspor karşısına 2 değişiklik ile sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'u konuk ediyor. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, son oynadıkları Ankaragücü karşılaşmasının 11'ine göre Hatayspor karşısında 2 değişikliğe gitti. Uçar, Serkan Göksu ve Geraldo'nun yerine Oğuz Gürbulak ve Valentin Gheorghe'ye görev verdi.


Ümraniyespor, Hatayspor karşısına şu 11 ile çıktı:



“Serkan Kırıntılı, Strahil Popov, Allyson Santos, Tomislav Glumac, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Isaav Sackey, Durel Avounou, Valentin Gheorghe, Del Valle ve Umut Nayır”

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