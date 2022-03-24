Red Bull 64 Bars serisi Anıl Piyancı ile devam ediyor

Anıl Piyancı'nın konuk olduğu Red Bull 64 Bars'ın yeni bölümü Türkçe rap dinleyicisiyle buluşuyor.

Alanında yetenekli isimlerin yer aldığı rap serisi Red Bull 64 Bars'ın yeni bölümü Red Bull TV ve HipHopLife video paylaşım platformu hesabında Türkçe rap dinleyicisiyle buluşuyor. Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği serinin yeni bölümünde Türkçe Rap sahnesinin adından söz ettiren isimlerinden Anıl Piyancı, prodüktör kimliği ile de başarılı işlere imza atan Barry “Khontkar” Allen ile birlikte stüdyoya giriyor. Anıl Piyancı'nın sıfırdan ortaya çıkardığı 64 satırlık parça, 23 Mart tarihinde Red Bull TV'de ve HipHoplife video paylaşım platformu hesabında dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Sahne arkası çekimleri ise 26 Mart tarihi itibariyle Samsung Türkiye video paylaşım platformu kanalında müzikseverlerle buluşacak.