Red Bull 64 Bars Serisi Ozbi ve Da Poet ile devam ediyor

Red Bull 64 Bars, Türkçe Rap dünyasının iddialı isimleriyle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve Türkçe Rap alanında yepyeni bir meydan okuma niteliği taşıyan etkinlik, sene boyunca üreticiliğin arenası olmayı sürdürecek. Serinin yeni bölümünde Türkçe Rap sahnesinin sevilen isimlerinden Ozbi, prodüktör kimliği ile başarılı işlere imza atan Da Poet ile stüdyoya giriyor. Ozbi'nin sıfırdan ortaya çıkardığı yepyeni 64 satırlık parça, 25 Mayıs itibarıyla Red Bull TV'de ve HipHoplife Youtube hesabında dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Sahne arkası çekimleri de 28 Mayıs tarihi itibarıyla Samsung Türkiye sosyal medya kanalında müzikseverlerle buluşuyor.

Rap dünyasının en iddialı ve yetenekli isimlerinin yer aldığı etkinliğin tüm bölümlerine redbull.com/64bars adresinden ulaşıldığı belirtildi.