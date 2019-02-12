Red Bull Air Race'de ilk kazananı saliseler belirledi

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te 2019 sezonunun ilk yarışı nefes kesti. Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon açılışında 2017 şampiyonu Yoshihide Muroya, son şampiyon Martin Sonka'yı 0.003 saniye ile geçip birinci oldu.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun ilk yarışında büyük bir heyecan yaşandı. Abu Dhabi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sezon açılışında birinciyi saliseler belirledi. Son iki sezonların şampiyonlarının kıyasıyla çekişmesini 50 binden fazla taraftar yerinde izlerken Japon sporcu Yoshihide Muroya zafere erişti. Son şampiyon Çek Martin Sonka ise, büyük bir mücadeleye girdiği 46 yaşındaki Muroya'nın 0.003 saniye gerisinde kaldı. Podyumu tamamlayan isim ise ABD'li Michael Goulian oldu.

Yeni puanlama sistemi sonrasında Muroya, 28 puanla şampiyona sıralamasında zirveye yerleşirken, Sonka 6 puan gerisinde ikinci, Goulian ise 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.