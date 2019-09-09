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Red Bull Air Race'te şampiyon Matt Hall

Red Bull Air Race’te şampiyon belli oldu.

Red Bull Air Race'te şampiyon belli oldu. Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen yarışı ev sahibi olan Japon pilot Yoshihide Muroya'nın kazanmasına rağmen Avusturalyalı pilot Matt Hall genel klasmanda zirvede bitirerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu son yarışta belli oldu. 7-8 Eylül'de Japonya'nın Chiba kentinde gerçekleştirilen yarışı ev sahibi Japon pilot Yoshihide Muroya'nın kazanmasına rağmen yarışı 3'üncü sırada tamamlayan Avusturalyalı pilot Matt Hall sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiği yarış sonunda büyük sevinç yaşayan Avusturalyalı pilot, 81 puan toplayarak Red Bull Air Race'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan etti. Chiba'da kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya 80 puanla sezonu ikinci sırada tamamlarken üçüncü ise 68 puanla geçen yılın şampiyonu Çekyalı pilot Martin Sonka oldu.

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