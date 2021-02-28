Red Bull Athlete Zone Kayseri'de yapıldı

Red Bull Athlete Zone, Kayseri'de kış sporları tutkunlarına kıyasıya yarışma fırsatı sundu. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı, atölye çalışmalarının da düzenlendiği organizasyonda yaklaşık 50 kişi birincilik için mücadele etti.

Türkiye'deki kayak ve snowboard tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile Kartalkaya ve Erciyes'te kıyasıya yarışmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. 5 hafta sürecek, eğlenceli anların ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda sıradaki durak Kayseri'ydi. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı organizasyonda atölye çalışmalarının ardından yaklaşık 50 snowboard tutkunu Erciyes Kayak Merkezi Magna Apex önünde birincilik için kaydı.

Serbest stil snowboard mücadelesinin yaşandığı Kayseri'de birincilik Batuhan Damızlık'ın olurken podyumu tamamlayan diğer isimler ise Metecan Coşkunçay ve Emre Gürger'di.