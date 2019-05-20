Red Bull Basement Festival gerçekleşti

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini buluşturan Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Daha iyi bir gelecek inşa etmeye inanan ve değişimin öncüsü olmak isteyen genç girişimci adayları, 18 Mayıs Cumartesi günü Red Bull Basement Festival'de buluştu. 750 kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde sosyal inovasyonun gelişimi adına sektörün önde gelen isimleri çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler gerçekleştirdi. Müziğin iyileştirici etkisine odaklanan Dimitrios and The Music Medicine'ın sunduğu eğlenceli bir performans ile başlayan festival çeşitli konu başlıkları ile girişimci adaylarına ilham oldu.

Festivalde yer alan konuşmalardan öne çıkanlardan Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Doktor Oğuzhan Aygören, günümüzdeki dijital evrim üzerine yaptığı konuşmada, “İnsan tarih boyunca kademeli olarak robotlaştı. İçinde yaşadığımız çağ da teknoloji sayesinde bunu tersine çeviriyor ve robotların işini onlara geri veriyoruz. İnsan olmayı yeniden öğreniyoruz ve girişimcilik bunun için harika bir araç” ifadesini kullandı.

“Kendini aş”

Fotoğraf sanatçısı Ali Kalaycı ise, “İnsan girişimci olmak için tasarlanmış. Kainatla birlikteliği her zaman meydan okumak ve üretmek üzerine. Her seferinde zor olanı yapmaya çalışmış ve en zorlu coğrafyalarda konfor aramış. Hepimiz, kendimizi aşmak üzere programlandık ve bunu başarmanın yolu sanattan, girişimcilikten geçiyor” dedi.

“Etki oluştur”

Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük ve sosyal girişimcilik kavramlarına değinen S360 Kurucu ve CEO'su Kerem Okumuş ise yaptığı konuşmada, “Uluslararası sorunların çözümünde her şirketin kendi çevresine, kendi iş alanına etki edecek sosyal inovasyonlarla iş modelleri oluşturması gerekiyor. Yatırımcılar artık şirketleri sadece finansal başarısıyla değil, oluşturduğu etkiyle değerlendiriyor” dedi.

“Vicdanımızı retweet ederek susturmak yerine eyleme geçtik”

Binlerce kadını meslek sahibi daha doğrusu işinde usta yapan Kadın Ustalar kurucularından Seyhun Ayhan, projelerinin nasıl hayata geçtiğini; “Sosyal etkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla ederek sınırlı tutmadık yani vicdanımızı retweet ederek bastırmadık ve içimizdeki rahatsızlıkları eyleme dökerek çözmeye başladık. Kadın Ustalar projesi böyle hayat buldu.” sözleriyle anlattı.

Festival boyunca MUST kurucusu Mehmet Ünal'dan, Patronlar Okulu kurucusu Sibel Kaya'ya,“İnovasyon Mu Dediniz?” kitabının yazarı Esranur Kaygun'dan Kadın Ustalar Kurucu Ortakları Sibel ve Seyhun Ayhan'a kadar sosyal inovasyon sahnesinden pek çok önemli isim konuşmacı olarak sahnede yerini aldı.

Red Bull Basement Festival'da ayrıca; Onaranlar Kulübü; Cafe Reparo ile standa getirilen bozuk eşyaları tamir ederken; ATÖLYE, Hackquarters ve Farkındalıkçı gibi ekipler de hem içeride hem dışarıda atölyeler düzenledi.