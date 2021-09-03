Red Bull BC One ile Breaking'in tarihine yolculuk

Red Bull BC One 17 yıldan beri breaking dünyasının en iddialı yarışmalarından biri olarak biliniyor. Breaking ve tarihçesini ele alan markanın web adresi, yarışmanın hikayesini okuyucularıyla buluşturuyor. Yarışmanın Türkiye finali için başvuru süreci 21 Eylül'e kadar devam ediyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nın programına breaking'in dahil edildiğini duyurdu. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking'in olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşmişti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breaking, özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

Yarışma 30'u aşkın ülkede düzenleniyor

Breaking'in prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breaking yarışmalarından biri olan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Breaking ve onun tarihçesini ele alan Redbull.com yarışmanın hikayesini okuyucular için kaleme aldı.

Verilen bilgiye göre Red Bull BC One; Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıyor. Dünyanın her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular 21 Eylül tarihine kadar devam ediyor. 10 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull BC One Türkiye Finali'nde elemeleri atlayan adaylar için final yarışı düzenlenecek. Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boylar Lil Zoo, Killa Kolya ve Türkiye dans sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Yarışmanın Türkiye finaline dair detaylı bilgiyi redbullbcone.com adresinden edinmek mümkün.

Büyük final Kasım'da Polonya'da

Yeteneğine güvenen herkesin yarışabileceği Red Bull BC One Cypher'da önce Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek. Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde ‘en iyi' olabilmek için ter dökecek. Yarışmanın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasımda Polonya'da gerçekleşecek.