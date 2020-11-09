Red Bull Challengers İstanbul Maratonu'nda koştu

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda yer aldı. Hazırlıklarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında gerçekleştiren aktif yaşam topluluğu, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koştu. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında yapan aktif yaşam topluluğu, 8 Kasım tarihinde gerçekleştirilen maratonla koşmak isteyenlere ilham oldu. Beat, No ReasonCo., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, ‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.