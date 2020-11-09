İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Red Bull Challengers İstanbul Maratonu'nda koştu

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu’nda yer aldı.

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda yer aldı. Hazırlıklarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında gerçekleştiren aktif yaşam topluluğu, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.



Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koştu. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında yapan aktif yaşam topluluğu, 8 Kasım tarihinde gerçekleştirilen maratonla koşmak isteyenlere ilham oldu. Beat, No ReasonCo., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, ‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.