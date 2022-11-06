Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu

'sü düzenlenen İstanbul Maratonu'nda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer aldı. Red Bull Challengers'ta Rundamental, Karşıyaka One Team ve No Reason Co. koşu grupları, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu'nda koşmak isteyenlere ilham oldu.

Dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 44'üncü kez düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer aldı. Rundamental, Karşıyaka One Team ve No Reason Co. koşu grupları, İstanbul Maratonu'nda koşmak isteyenlere ilham oldu.