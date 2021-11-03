Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda şehre izini bırakacak

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan N Kolay İstanbul Maratonu 7 Kasım günü koşulacak. Bu yıl 43.'sü düzenlenecek maratonda Red Bull Challengers da şehre izini bırakacak. Red Bull Challengers'ta Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları, N Kolay İstanbul Maratonu'nda yer alacak.

Dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar Günü koşulacak. Binlerce kişinin iki kıtayı koşarak geçeceği organizasyonda, aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer alacak.

Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı N Kolay İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers hem şehre izini bırakacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Ayrıca Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri online haritaya yansıtabilecekler. Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor. 1-14 Kasım tarihleri arasında, İstanbul Maratonu kapsamında form tutmak isteyenlere de itici güç olacak projeye dileyen herkes internet üzerinden katılabiliyor. Her hafta tüm farklı kategoriler için en fazla iz bırakan katılımcılar, Red Bull Shop'tan özel ödüllerin de sahibi oluyor. Bu rotalar sayesinde sitedeki haritadaki izler gün geçtikçe artarken, ödülleri kazanmak için de keyifli ve kıyasıya bir rekabet devam ediyor.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine sürekli meydan okumaya devam ediyor.