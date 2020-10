Red Bull Challengers şehirlere meydan okuyor

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koşmaya hazırlanıyor. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında devam ettiren Red Bull Challengers, 8 Kasım günü gerçekleştirilecek etkinlikte 6 koşu gurubu ile yer alacak.

Beat, No Reason Co, Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu grupları, N Kolay İstanbul Maratonu öncesinde 18 farklı parkurda hazırlık koşusu gerçekleştirecek. Her bir parkuru takipçilerinden gelen öneriler sonunda belirleyen Red Bull Challengers, 8 Kasım Pazar günü koşulacak İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okuyarak koşuya gönül veren herkese ilham olacak.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.