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Red Bull Challengers Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, katılımcı gruplar da hazırlıklarını hızlandırdı.

20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek yarı maratonda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yerini alacak.


Dünyanın 16 altın yarı maratonundan biri olarak kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar Günü, 2 bin 500 kişinin katılımıyla koşulacak. Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da bu önemli koşuda yerini alacak. Beat, Rundamental ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı maratonda hem kilometrelere meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.



Red Bull Sky Tour Marmaris'ten sonra İstanbul'a gelecek


Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) takviminin 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nin açılışının ardından, İstanbul Yarı Maratonu öncesinde de herkesin gözü gökyüzünde olacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ikinci gösteri uçuşunu İstanbul'da gerçekleştirecek. İtalyan pilot Costa, maratonda hız ve dengeyi akrobatik yetenekleriyle birleştireceği benzersiz bir gösteri uçuşu yapacak.

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