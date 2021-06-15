Red Bull Cliff Diving Fransa'da başladı

Red Bull Cliff Diving'de 2021 sezonu Fransa'da gerçekleştirilen yarışla başladı. Fransız Rivierası'nın önemli noktalarından biri olan Saint-Raphael'deki mücadelede erkeklerde, yarışa davet usulü (wildcard) ile katılan Romen Catalin Preda zirveye yerleşti. Kadınlarda ise 4 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Rhiannan Iffland birinci oldu.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving 21 aylık bir aradan sonra geri döndü. 2021 sezonunun ilk durak noktası olan Fransa'da sporcular ülkenin önemli kasabalarından biri olan Saint-Rahael'de mücadele sergiledi. Heyecan dolu performansların sergilendiği mücadelede erkeklerde sürpriz yaşandı. Açılış yarışına davet usulü (wildcard) ile katılan Romen Catalin Preda birinciliği elde ederken kariyerinin 6. Red Bull Cliff Diving yarışmasına katılan Preda'yı, Gary Hunt takip etti. İlk yarış sonunda erkekler podyumunu tamamlayan isim Constantin Popovici oldu.

Kadınlarda ise 4 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Rhiannan Iffland, mücadelenin galibi oldu. Avusturalyalı sporcuyu, Kanadalı rakipleri Molly Carlson ve Jessica Macaulay takip etti. Elde ettiği sonuçla Preda, erkeklerde 200 puanla şampiyona liderliğini ele geçirdi. Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving, 14 Ağustos'ta Norveç Oslo'da devam edecek.