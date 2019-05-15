Red Bull Cliff Diving'in Dublin etabında seyirci rekoru kırıldı

Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de 2019'un ikinci durağı İrlanda'da gerçekleştirildi. İlk kez Dublin'de yapılan ve 145 binle rekor sayıda izleyicinin takip ettiği yarış nefes kesti. Erkeklerde Romen Constantin Popovici, tarihin en yakın farkla geçen mücadelesinde Gary Hunt'un 5 yarışlık galibiyet serisini sonlandırdı. Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Avustralyalı Rhiannan Iffland yine kazanan oldu.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de ikinci durak İrlanda'ydı. Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve rekabetiyle nefesleri kesen şampiyonada sporcular ilk kez Dublin'de mücadele etti. 145 bin kişinin yerinden izleyerek rekor kırdığı, kıyasıya rekabetinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışın İrlanda şampiyonları erkeklerde Constantin Popovici, kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland oldu.

Toplamda yedi yarıştan oluşan şampiyonanın Dublin ayağında mutlu sona olan Romen Popovici, Gary Hunt'ın 5 yarışlık galibiyet serisini de sona erdirmiş oldu. Sezonun açılış yarışı olan Filipinler'de ikinci sırayı elde eden Popovici, kariyerinin ikinci birinciliğine Red Bull Cliff Diving tarihinin en yakın farkı olan 1.85 puan farkla uzandı. Dublin'de erkeklerde Hunt ikinci, ABD'li David Colturi ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise beklenen sonuç ortaya çıktı. Son şampiyonu Iffland, Filipinler'de olduğu gibi podyumun en üst basamağına çıktı. Avusturalyalı sporcuyu, Kanadalı Lysanne Richard ve Meksikalı Adriana Jimenez takip etti.

Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 200 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving, 2 Haziran'da İtalya'da Polignanı a Mare'de devam edecek.