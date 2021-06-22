Red Bull Dance Your Style elemeleri yarın yapılacak

Breaking, hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'ın 19 Haziran Cumartesi günü İzmir, 21 Haziran Pazartesi günü Ankara elemeleri tamamlandı. Yarın İstanbul'da yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirilecek.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021 dansın en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan yarışmanın elemelerinin ilk ayağı 19 Haziran Cumartesi günü İzmir'de, 21 Haziran Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşti. Yarın İstanbul'da yerli ve yabancı jürinin oylarıyla değerlendirilecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacak. Finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

Jüri kadrosunda türkiye ve dünyadan isimler var

Yarışmanın tecrübeli jürisinde ise hem Türkiye hem de dünya dans sahnesinden başarılı isimler yer alıyor. Fransız hip hop dansçısı Kapela, kendi tarzını oluşturduktan sonra bu alandaki özel figürleriyle daima örnek teşkil eden bir isim. Paris'te doğup büyüyen 35 yaşındaki Fransız dansçı Kapela, alanında son yılların en beğenilen isimleri arasında gösteriliyor. Justedebout, Summerdance4ever ve Cercle gibi dans dünyasının en itibarlı yarışmalarında da boy gösteren Kapela, 20 yıldan fazla süredir profesyonel olarak dans ediyor.