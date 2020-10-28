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Red Bull Dance Your Style geri dönüyor

içeren sokak dansı turnuvası Red Bull Dance Your Style; Türkiye dahil 30 ülkede en yetenekli dansçıları arıyor.


İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 5 Kasım'da bu kez sadece online olarak dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için başlıyor. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek. Bu zamana kadar İtalya, Japonya ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'de Antalya ve İzmir'de de gerçekleşen yarışmanın başlamasına günler kala en güzel anlar hafızaları tazeliyor.



Milano'da dans ile tarih buluştu


İtalya'nın hem moda hem finans hem de kültür sanat merkezi olan Milano'da düzenlenen yarışma, seyircilerden büyük ilgi gördü. Şehrin sembollerinden Gar Meydanı'nda gerçekleşen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tonini isimli genç birinci seçildi.


Japonya'da Maika öne çıktı


Japonya'da başarılı performansı ile izleyicileri büyüleyen Maika birinci seçildi.


Fransa finali kıran kırana geçti


Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te ilk defa düzenlenen yarışma dünya finalinde dansçılar, özgün tarzları ile seyircilerden en yüksek puanı alabilmek için yarıştı. Yarışmanın Türkiye etabında birinci olan Aydan Uysal ise dünya finalinde ülkemizi temsil etti.


Bu yıl sadece online olarak gerçekleşecek yarışmada finale kalan 8 kişiyi dans alanında dünya çapında isim yapan dans profesyonelleri belirleyecek. İddialı jüri kadrosu ve yarışmaya dair daha fazla bilgi çok yakında Redbull.com adresinde olacak.

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