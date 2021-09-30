Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya'da yapılacak. Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran ilk mücadele olma özelliğini taşıyan Red Bull Dawn till Dusk, 23 Ekim Cumartesi günü gün doğumu ile başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek.

Türkiye, zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren Red Bull Dawn till Dusk 23 Ekim'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek. Dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdırmayı başaran ilk mücadele olma özelliğini taşıyan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumuyla beraber başlayacak. Katılımcılar, 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.

Red Bull Dawn till Dusk hakkında

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarışı formatı olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı. Kapadokya'da günün ilk saatlerinde başlayacak etkinlikte sporcular Türkiye'de ilk kez bir dağ bisikleti yarışında üç disiplinde de mücadele edecek. Cross-country, downhill ve enduro disiplinlerinin hepsini içinde barındıran Red Bull Dawn till Dusk'ta bisikletçiler 1 günde 4 etap ve 35 kilometreyi tamamlamaya çalışacak. Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 3 etap sonucunun geçerli olduğu yarışta dereceye girmek isteyen sporcular, tüm etaplara katılmak zorundalar.