Red Bull Escape Room'un elemeleri devam ediyor

Sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room'da heyecan devam ediyor. 27 Ekim'de başlayan ve aklın sınırlarını zorlayan turnuvada Konya, Kayseri, İzmir, Antalya, Ankara ve Eskişehir'den sonra İstanbul'da gerçekleşecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye elemeleri devam ediyor. Üreticilik, mantık, görsel düşünme, bellek ve stratejinin fark oluşturduğu turnuvada dünyanın en başarılı kaçış odası takımı aranıyor.

Oyuncuların 20 dakika içinde bütün gizemleri ve çok oyunculu bilmeceleri çözmek için zihin becerileriyle iletişim yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğu Red Bull Escape Room'da Konya, Kayseri ve İzmir ve Ankara elemelerinin ardından sıra İstanbul'a geldi. Konya'da gerçekleştirilen elemelerde odadan kaçmayı başaran takım olmazken, Kayseri elemelerinde Quasar takımı 15 dakika 1 saniyede odadan kaçmayı başardı. İzmir'de Replika takımı 11 dakika 1 saniyede odadan kaçarken Antalya'da ise Çılgın Liseliler 14 dakika 22 saniyelik bir süre yakaladı. Ankara'da ise Find&mind takımı 10 dakika 39 saniye ile şu ana kadarki en iyi dereceyi elde etti. Escape Room heyecanı Ankara'dan sonra Eskişehir'de de yaşandı ve Vincent Van Gogh ekibi 13 dakika 29 saniyelik bir zamanda odadan kaçmayı başardı.

Red Bull Escape Room elemelerinde heyecan İstanbul'a taşınıyor. 18 Aralık'ta Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikten sonra 21 Aralık'ta Marmara Park AVM ve 25 Aralık'ta da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katılımcılar en hızlı şekilde odalardan kaçmaya çalışacak. 28 Aralık'ta heyecan Bursa'ya PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi'ne taşınacak.

4 kişilik takımların mücadelesinden galip çıkan oyuncular, Mart 2019'da 23 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak.