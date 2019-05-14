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Red bull flick'te play-off turu nefesleri kesiti

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvalarından Red Bull Flick play-off turu nefesleri kesti.

Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvalarından Red Bull Flick play-off turu nefesleri kesti.



Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvalarından Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda final zamanı geldi. Tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında 32 takımın yer aldığı play-off turu en iyi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te play-off turu sonunda büyük finale yükselen 8 takım belli oldu. Cantuğ ‘Unlost' Özsoy ve Berk ‘Rip' Tepe'nin sunumlarıyla play-off turu sonunda rakiplerini geçen 4 takım, 18 Mayıs'ta düzenlenecek büyük finalde şampiyon olmak için ter dökecek.



Final şöleni 18 Mayıs'ta


Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy'de gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Oyunseverler hem ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı yakalayacak hem de düzenlenecek wild card turnuvasında kendi hünerlerini sergileme fırsatı bulacak. Red Bull Flick'in play-off turu final sahnesindeki mücadele Red Bull'un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr'den naklen yayınlanacak.



Nefesleri kesen playoff turunu geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle:


IMPOSSIBLE


Xit-abnormalfingers-


Taking No Prisoners


Alem-i Akva,


Pandemium DEX


LOG Esports


ExpersioN


Sangal Esports

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