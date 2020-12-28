Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu

Oyunseverler, Counter Strike'ta 2'ye 2 formatındaki turnuvada Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele sergiledi. Mücadele eden 8 takım arasından rakiplerini geçen ‘Vesselam' ve ‘Spunkie', mutlu sona ulaşmayı başardı.

Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu. Gaming İstanbul Oyun Fuarı'nda başlayan yolculuk, çevrimiçi elemeler ve play-off heyecanından sonra büyük finalle devam ederken mutlu sona ulaşan oyuncular ‘Vesselam' ve ‘Spunkie' oldu. CS:GO'nun Türkiye'deki en büyük yayıncılarından olan Cantuğ ‘Unlost' Özsoy ve Berk ‘Rip' Tepe'nin yorumladığı turnuvanın büyük finalinde 8 takım yer aldı.

Oyunseverlerin, CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri turnuvada büyük final heyecanı çevrim içi olarak yaşandı. Tüm güne yayılan çekişme sonunda rakiplerini geçmeyi başaran ‘Vesselam' ve ‘Spunkie' ikilisi turnuvanın yeni şampiyonu oldu.

''Şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı''

Turnuva için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştiren mücadelelerde hem şampiyon hem de en değerli oyuncu olan ‘Spunkie' final mücadelesi hakkında şöyle konuştu. ''Red Bull Flick dünyası bizim için çok farklıydı. Turnuva sürecinde sadece oyunumuza odaklanarak beklediğimiz bir şampiyonluk kazandık. Çünkü çok çalıştık ve emeklerimizin sonucunu alabildik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Diğer oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Artık şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı''.