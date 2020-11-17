Red Bull Half Court şampiyonunu arıyor

Türkiye'nin en önemli sokak basketbol turnuvası Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Türkiye'nin en önemli ve en büyük sokak basketbol turnuvası olan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali şampiyonunu arıyor. Toplamda 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği Basketbol Türkiye Finali, 5 Aralık tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kayıtların 16 Kasım Pazartesi günü başladığı turnuva ile ilgili tüm detaylara ve başvuru bilgilerine redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor. Başvuru yapanlar arasından 16 takım, turnuvada yer alma hakkını elde edecek.

21 sayıya ulaşan ilk takım maçı alır

Turnuvada maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçın kazananı oluyor. Maç süresi sonunda iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçın da kazananı oluyor.

3x3 sokak basketbolu hakkında

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3'te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor. 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Popülaritesinin artmasıyla 3x3 basketbolu 1 sene ertelenen ve 2021 yazında yapılacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları takvimine de dahil edildi.