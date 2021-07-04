Red Bull Half Court'ta eleme heyecanı

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Turnuvası'nda eleme heyecanı yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvası olan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Turnuvası'nda Türkiye elemelerinin heyecanı yaşanıyor. Üçer kişilik takımlarını oluşturanlar, Türkiye şampiyonu olmak için bu sefer de İstanbul'da ter döktü. Red Bull Half Court için 4 elemeden üçüncüsü Beşiktaş Abbasağa Basketbol Sahası'nda oynandı.

Bursa'da 12 Haziran tarihindeki ilk eleme ile başlayan Red Bull Half Court heyecanı, 19 Haziran'da Ankara'ya uğramıştı. Dün de İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında mücadele 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak ve turnuvanın tüm finalistleri belli olacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise yine İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile kesinleşecek. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.

Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.

Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak

Bu sene Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda bir heyecan daha yaşanıyor. O da Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak.

“Ucundan Amerika'yı kaçırdık, Moskova hayalimiz var”

Basketbol hakemliği de yapan 36 yaşındaki Umut Güzeldemirci, “İstanbults takımda mücadele ediyoruz. Yaklaşık altı yıldır oynuyoruz. 2018 yılında Türkiye ikinciliğimiz var. Ucundan Amerika'yı kaçırdık. Bu sene inşallah Moskova hayalimiz var. Finalleri de alırsak Moskova'ya gitmeyi çok istiyoruz. Yaklaşık 9 yıl basketbol hakemliği yaptım. Onun öncesinde profesyonel basketbol oynadım. Sakatlık dolayısıyla o kısa sürdü. 2012-2014'te bu organizasyonlar başladı, biz de dahil olduk. Organizasyon harika, üçüncüsüne katılıyorum. Zemin mükemmel. Ekibi tebrik ediyorum. Organizasyondan yana hiçbir problemimiz yok. 33 bayağı gelişti, biz içerisindeyiz. Hatta Bosna'ya da gittik basketbol oynamak için. Yurt dışında da gördüğümüz için dünyada gelişen bir spor. Olimpik spor oldu artık bu. Seyirciler inanılmaz, benim bugüne kadar gördüğüm en büyük seyirci kitlesi diyebilirim” şeklinde konuştu.

Basketbol antrenörü olan Çakabey Özçetin, "Sekiz yaşından beri oynuyorum, lisanslıyım ama profesyonel olarak oynamadım. Gayet keyifli bir organizasyon, biz daha önce de katıldık buraya. Onun öncesinde Türkiye finallerine gittik. Orası çok daha keyifli oluyor. İnşallah yine Türkiye finallerine hak kazanırız" açıklamasını yaptı.

Diş hekimliği okuyan ve müsabakaları takip etmek için gelen Oğuzhan Özsaraç ise, "Arkadaşlar arasında oynuyorduk, hiç öyle profesyonelleşmedi. Okul takımında oynadım. Çok güzel, gençlerin enerjilerini atması için çok güzel bir ortam var. Arkadaşlarım da böyle takım kurunca taraftarlarla geldik" ifadelerini kullandı.