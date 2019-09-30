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Red Bull House of Music başlıyor

Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında müzikseverlere eşi benzeri görülmemiş bir festival deneyimi sunmayı hedefliyor.

Festival kapsamında 5 konsept gecenin yanı sıra; festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler, karma fotoğraf sergisi ve ortak çalışma alanlarına ev sahipliği yapacak.


Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul'un ikincisi 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 konsept ile 6 ayrı mekâna, 15 güne ve şehrin çeşitli mekanlarına yayılarak müzikseverlere deneyim yaşatacak.


Bunlara ek olarak; 15 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde; kapılarını sanatseverlere ücretsiz olarak açık tutacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak olan adres her gün 12 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak.


Festivalin kelimenin tam anlamıyla kalbinin atacağı Red Bull House of Music aynı zamanda üç müzik fotoğrafçısının özel seçkilerinin yer alacağı FRAMED isimli bir sergiye ev sahipliği yapacak. Rock müziğin ikonik isimlerini fotoğraflayan ve bir dönemi ölümsüzleştiren İngiliz fotoğrafçı Steve Gullick, NPR ve Pitchfork gibi sayısız presitjli platform için çalışmalarını sürdüren ve birçok grubun promo fotoğraflarını çeken New York'ta yaşayan Ebru Yıldız ve bu yıl 15. yaşını kutlayan İstanbullu kültür sanat dergisi Bant Mag'in kurucularından fotoğraf sanatçısı Aylin Güngör, FRAMED sergisi aracılığıyla sanatseverlerle buluşacak.

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