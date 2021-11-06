Red Bull Kart Fight'ta pistlerin en hızlıları belli oluyor

Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra hızlı bir dönüş yaptı. Pistlerin en hızlıları 7 Kasım'da belli olacak.

TOSFED ortaklığındaki turnuvanın Türkiye'nin 15 şehrindeki 20 noktada düzenlenen elemelerine binlerce kişi başvururken, Türkiye'nin en hızlısını bulmak için sona yaklaşıldı. 1 ay boyunca 20 noktanın her birinde Red Bull Kart Fight'a katılmak isteyen katılımcılardan en hızlı tur süresini atan 1 genel ve 1 üniversiteli yarışçı, 7 Kasım Pazar günü finale ismini yazdırmış olacak. Türkiye şampiyonunu belirleyecek büyük final ise 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek. Türkiye şampiyonu, 2022 yılında Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.

10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight'ta sona yaklaşılıyor. Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvada büyük final için geri sayım başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight'ta 20 noktanın her birinde 7 Kasım'a kadar en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli katılımcı, şampiyonluk hayallerini İstanbul'a taşıyacak.

En hızlı tur rekorları 7 Kasım'da belli oluyor

40 finalist, 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye Finali'nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek. En hızlı tur süreleri ise 7 Kasım Pazar günü belli olacak. Şampiyonluğa uzanan isim 2022 yılında Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.