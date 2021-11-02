Red Bull Neymar Jr's Five'ta Çanakkale elemesinin kazananları belli oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Çanakkale elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Doksanlar ve Paşamahalle takımları Türkiye Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five, üçüncü şehir elemesi 31 Ekim'de Çanakkale'de yapıldı. 20 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali'nde mücadele etmek isteyen 16 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Doksanlar ve Paşamahalle takımları dev finale ismini yazdırdı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek isteyen takımlar son olarak 7 Kasım'da Denizli'de rakiplerini yenmeye çalışacak. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek. Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Gol yiyen, oyuncusunu kaybeder

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncunun çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.